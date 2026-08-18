Haberler

Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi Erzurum'da Devam Ediyor

Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi Erzurum'da Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum Milli Eğitim Akademisi'nde düzenlenen eğitim programına katılan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, projeler ve eğitimde kaliteyi artırma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu, öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi, Erzurum Milli Eğitim Akademisi Nenehatun Konferans Salonu'nda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla devam etti.

Program kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yürütülen projeler, eğitimde kaliteyi ve mesleki yeterlilikleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Öğretmenlerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Kaygusuz, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Program, katılımcılarla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Şarampole devrilen tır alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para aklama' soruşturması: İfadeye çağrıldı

Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması
Görüntü Türkiye'den! Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı

Cinsel ilişkiye giren çiftin çıkardığı sesler mahalleyi ayağa kaldırdı
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan 'köklü değişiklik' iddiasına yanıt var

Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan iddiaya yanıt var
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor