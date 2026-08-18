Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi Erzurum'da Devam Ediyor
17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum Milli Eğitim Akademisi'nde düzenlenen eğitim programına katılan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, projeler ve eğitimde kaliteyi artırma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu, öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi, Erzurum Milli Eğitim Akademisi Nenehatun Konferans Salonu'nda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla devam etti.
Program kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yürütülen projeler, eğitimde kaliteyi ve mesleki yeterlilikleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Öğretmenlerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Kaygusuz, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Program, katılımcılarla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.