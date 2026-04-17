Meslek lisesi öğrencilerine teknik gezi desteği

Niğde'de meslek lisesi öğrencilerinin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması amacıyla teknik gezi programı gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gençlerin üretim süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Genç İstihdam Hamlesi kapsamında 'Gençliğin Üretim Çağı - GÜÇ' programı uygulanmaya devam ediyor. Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğrencileri'nin katıldığı programda öğrenciler organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül yaptığı açıklamada; "Düzenlenen teknik gezi programında, meslek liselerinin son sınıf öğrencileri üretim tesislerini ziyaret ederek teorik bilgilerini sahada gözlemleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen gezide öğrenciler; çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile vardiya sistemleri hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda iş hayatına dair önemli deneyimler elde etti. Program sayesinde öğrencilerin iş imkanları, staj imkanları ve kariyer planlamalarına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı" ifadelerini kullandı.

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme Merkezi, ilgili eğitim kurumu, organize sanayi bölgesi yönetimi ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen programın meslek lisesi öğrencilerinin mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanması hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
