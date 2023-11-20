Mersin'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek İmkanı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ile yaptığı iş birliğiyle 'Öğrenci'Ye projesini Mersin'de hayata geçirdi. Proje ile Mersin'de okuyan üniversite öğrencileri uygulama üzerinden anlaşmalı restoranlarda, kafelerde ve otellerde ücretsiz yemek yiyebilecek.

Öğrenci yurdu ve misafirhanesiyle Mersin'de okuyan üniversiteli gençlere barınma imkanı sağlayan ve Yenişehirli üniversitelilere karşılıksız eğitim desteği veren Yenişehir Belediyesi, şimdi de öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebileceği Öğrenci'Ye projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Yenişehir Belediyesi tarafından Mersin'de başlatılan proje, yüzlerce öğrencinin katılımıyla tanıtıldı, öğrenciler ilk yemeklerini afiyetle yedi. Mersin'de üniversite öğrencileri, Öğrenci'Ye uygulamasını tek tıkla ücretsiz bir şekilde indirecek. Ardından kişisel bilgilerini girerek, kaydını oluşturacak. Öğrenci'Ye uygulamasına kaydolduktan sonra menüler sekmesinden dilediği anlaşmalı restoranı seçecek ve rezervasyonunu oluşturacak. Gün içinde rezervasyon yaptığı restorana giderek, uygulama ekranındaki kodu okutacak ve yemeğini ücretsiz bir şekilde yiyebilecek.

Proje ile ilgili konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, "Geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ile iş birliği protokolümüzü imzalamıştık. Uygulamamızın altyapısını hazırladık, kentimizdeki restoranlar, kafeler ve otellerle görüşmeler yaptık, projeyi anlattık. Esnafımızla el birliğiyle sürdüreceğimiz Öğrenci'Ye ile üniversite öğrencilerimize beslenme desteği vereceğiz. Bu proje sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ve dayanışmamızın güzel bir örneği. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a, tüm esnaflarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN