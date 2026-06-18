Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca
Beşiktaş, Trabzonspor'un da görüşme halinde olduğu Andre Onana için devrede. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin anlaşamaması halinde Andre Onana için resmi temaslara başlayacak.
- Beşiktaş, bonservisi Manchester United'da bulunan kaleci Andre Onana'yı transfer gündemine aldı.
- Beşiktaş, Onana transferinde önceliği Trabzonspor'a verdi ve bordo-mavili ekibin Manchester United ile yapacağı görüşmelerin sonucunu bekleyecek.
- Beşiktaş'ın kaleci listesinde ayrıca Bayern Münih'ten Alexander Nübel de yer alıyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, kaleci takviyesi için rotasını tanıdık bir isme çevirdi.
ANDRE ONANA'YA KANCA
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da tamamlayan ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı gündemine aldı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, transferdeki önceliği Trabzonspor'a vermiş durumda. Alınan karara göre; Siyah-beyazlılarda ilk olarak bordo-mavili ekibin Manchester United ile yapacağı görüşmelerin sonucu beklenecek.
ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA DEVREYE GİRİLECEK
Trabzonspor'un İngiliz kulübüyle yürüttüğü görüşmelerden olumsuz bir sonuç çıkması halinde Beşiktaş, deneyimli file bekçisi için resmi temaslara başlayacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun durumunu anlık olarak yakından takip ediyor.
ALTERNATİF İSİM: NUBEL
Beşiktaş’ın kaleci adayları sadece Onana ile sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer güçlü aday ise Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel oldu. Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Alman kaleci için de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması ve görüşmelerin sıklaştırılması planlanıyor.