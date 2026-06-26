Mersin'de 349 bin 348 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Mersin'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yüz binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de öğrenciler, eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. İl genelinde temel eğitimde 260 bin 935, ortaöğretimde ise 88 bin 413 olmak üzere toplam 349 bin 348 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yenişehir ilçesindeki Yenişehir İlkokulunda düzenlenen karne törenine Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Uçar katıldı. Uçar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Karne dağıtımının ardından öğrencilere çeşitli kitaplar ve hediyeler de takdim edildi.

Karne heyecanını velileriyle birlikte yaşayan öğrenciler, yaz tatiline başlamanın mutluluğunu yaşarken, okul bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı