Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

Venezuela'yı sarsan 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, felaketin ortasında umut veren bir olay yaşandı.

Enkaz altında mahsur kalan hamile bir kadın, ekiplerin kendisine ulaşmaya çalıştığı sırada doğum sancıları başladı. Beton yığınlarının arasında gerçekleşen doğumun ardından anne ile bebeğin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

BEBEĞİN İLK ÇIĞLIĞI UMUT OLDU

Görgü tanıkları ve arama kurtarma ekipleri, bebeğin ilk ağlama sesinin enkaz alanında duygusal anlar yaşattığını ifade etti.

Kurtarma ekiplerinden bir yetkili, "Çevremizde her şeyin yıkıldığı bir günde bu bebeğin ağlama sesini duymak hepimize mucizelerin var olduğunu hatırlattı. Bu bebek, tüm Venezuela için yeni bir umudun simgesidir." dedi.

Arama ve kurtarma ekiplerinden bazıları yaşanan mucize dolayısıyla gözyaşlarını tutamadı. İlk belirlemelere göre anne ve yeni doğan bebek olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olabileceğini belirterek zamana karşı yarışın sürdüğünü ifade etti.