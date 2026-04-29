Mersin'de 260 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Mersin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 260 öğrenci, düzenlenen icazet merasimiyle belgelerine kavuşarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen Hafızlık İcazet Merasiminde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin heyecanı salona yansıdı.

Programda Reis'ül Kurra Mustafa Demirkan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. İlahiler seslendirilirken, hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için anlamlı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, hafızlık icazeti alan öğrencileri tebrik ederek, "260 kardeşimizin hafızlık icazeti aldığı bu anlamlı günde, yoğun bir emeğin, büyük bir sabrın ve eşsiz bir adanmışlığın hayırlı neticesi için bir araya geldik. Sevgili genç hafızlarımız, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından bugün bu onura ulaştınız. Hafızlık sadece ezberlemek değil, bir emaneti kalbe almak ve hayatın merkezine koymaktır" dedi.

"En kıymetli zamanlarını Allah'ın kitabına ayırdılar"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar ise hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin büyük bir fedakarlıkla bu noktaya geldiğini belirtti. Hazırlar, "Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek az. Bugün yüzlerle ifade edilen yavrularımızla beraber bir icazet merasimindeyiz, bir Kur'an meclisindeyiz. Bunu bize ihsan eden Rabbimize tekrar tekrar hamd ediyoruz, tekrar tekrar şükrediyoruz. Bu yavrularımız ki, gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle hayatlarının en kıymetli zamanlarını Allah'ın kitabına ayırdılar. Onlar Allah'ın kitabını kutlu bir miras, mukaddes bir emanet olarak omuzlandılar; bunun şuuruyla, bunun heyecanıyla bir ömür boyu kutlu bir emaneti taşımanın şuuruyla yaşayacaklar inşallah. Ben yine sözlerimin başında bu yavrularımızı; Allah'ın kitabını sure sure, ayet ayet, harf harf, kelime kelime hıfzeden bu yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum ve kendilerine ömür boyu muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza doğruyu, doğruluğu, dürüstlüğü öğretiyoruz"

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal da kentte yürütülen hafızlık ve Kur'an kursu faaliyetlerine değinerek, Mersin'de Kur'an eğitimine olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Topal, "Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim hizmetleriyle ilgili yürüttüğü faaliyetler sadece hafızlık eğitimi değil, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının hepimize umut veren 4-6 yaş Kur'an kursu çalışması var. O 4-6 yaş Kur'an kursu çalışması ki, bizim yavrularımızı milletimizi millet yapan değerlerle yetiştirdiğimiz, Kur'an ahlakıyla buluşturmaya çalıştığımız, küçük yaştan itibaren onlara hakkı, hakikati, doğruluğu, dürüstlüğü öğrettiğimiz çok özel kurslardır. Hamdolsun yaklaşık 230 bin yavrumuz oralarda bu eğitime devam ediyorlar. Hani hepimizin bildiği bir söz var, 'ağaç yaşken eğrilir' diyoruz ama biz 4-6 yaş Kur'an kurslarında bu sözü tersine çeviriyoruz: 'Ağaç yaşken doğrulur' diyoruz, çocuklarımıza doğruyu, doğruluğu, dürüstlüğü öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 260 öğrenciye, 'Hafızlık İcazet Belgeleri' ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, KKTC Mersin Konsolos Yardımcısı Evren Taşan, Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Antalya İl Müftüsü Yığman Aydın, Reis'ül Kurra Mustafa Demirkan, diyanet personeli, hafız öğrenciler ve aileleri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı