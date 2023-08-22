Mersin Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Üniversite Hayali Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 10 ilçede hizmet veren 11 YKS Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde öğrenim gören bin 659 öğrenci, Büyükşehir'in destekleriyle üniversite hayallerine kavuştu. Öğrencilerden 49'u tıp fakültesi, 155'i mühendislik ve mimarlık, 152'si öğretmenlik, 20'si diş hekimliği ve 28'i hukuk bölümlerine giderek nitelikli üniversitelere yerleşti.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 10 ilçede 11 YKS Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açan, öğrencilere kaynak kitap, ücretsiz deneme, soru bankası, tercih döneminde danışmanlık ve uzman kadro eşliğinde konu anlatımları desteği veren Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlere rehber olmaya devam ediyor.

17 Haziran'da yapılan ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin katıldığı YKS'de Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde öğrenim gören 4 bin 800 öğrenci de ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 bin 800 öğrenci adayı arasından bin 659'u üniversitelere yerleşerek Büyükşehir sayesinde hayallerine kavuştu. Öğrencilerden 49'u tıp fakültesi, 155'i mühendislik ve mimarlık, 152'si öğretmenlik, 20'si diş hekimliği, 28'i ise hukuk bölümlerine giderek nitelikli üniversitelere yerleşti.

YKS'nin açıklanmasının ardından kurs merkezlerinde her sene başarıların artarak devam ettiğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, şunları söyledi:

"Heyecanla beklediğimiz YKS sonuçlandı. Lise Giriş Sınavı (LGS)'nda göstermiş olduğumuz başarımızı YKS'de de yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen sene bin 244 öğrencimizi üniversiteli yapmıştık. Eğitim hizmetleri ailesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte, bu sene bu sayımızı artırıp bin 659'a çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayallerini gerçekleştiren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bizler de her yıl başarılarımızın üzerine ekleyerek gereken çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bizler yıl boyunca öğrencilerimizi sadece bilişsel anlamda desteklemedik. Rehberlik birimimizle özel, bireysel olarak ilgilendik. 4 bine yakın öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik, öğrencilerimizi çalışma ortamlarına kadar takip ettik ve bu başarıyı elde ettik."

Eşit Ağırlık bölümünde 4 bin 669 sıralama elde eden ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Hukuk bölümü kazanan Sedanur Keskin, şunları söyledi:

"Liseden beri okuduğum okul çok fazla hukuk öğrencisi mezun ediyordu. Ben de oradan ilham aldım ve bu bölümü okumayı çok istiyordum. Ailem de bunu istiyordu, her zaman bu konuda arkamda durdular. Bizim için test kitapları çok önemli. Bir ihtiyacımız olduğunda biz hocalarımızdan talep ediyorduk ya da onlar bize sık sık soruyorlardı 'Bir ihtiyacınız var mı' diye, her zaman yanımızda oldular"

Mersin Üniversitesi'nde ilk on bin sıralama ile Tıp Fakültesi'ne yerleşen öğrencilerden Umut Oskan da şöyle konuştu:

"İlk tercihim Mersin'di ve geldi. Sınavlar açıklandığında çok mutlu oldum, tarif edilemez bir duyguydu benim için, mutluluktan ailemle sabaha kadar ağladık, güzel bir andı. 6 sene bu bölümü okuyacağım, beni zor zamanlar bekliyor ama buna hazırlıklıyım, bir ay sonra başlıyorum derslere. İstediğim bölüm olduğu için heyecanlıyım. Özel kurs merkezlerinde daha çok eğitim alacağınızı düşünüyorsunuz ama kesinlikle öyle değil. Ben Büyükşehir'in kurs merkezinde kitap desteğinin yanı sıra birebir etütler ve kaynak kitaplarından faydalandım. Hocalarımızın bize arkadaş gibi yaklaşması ve güler yüzlü olması sene boyunca bizleri motive etti ve onlardan güç aldık. Özel dershanelere gitmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki 'Büyükşehir'in kurs merkezlerinin eksiği yok fazlası var.' Başarıya ulaşmak için kesinlikle Büyükşehir'in kurs merkezlerini tavsiye ederim."