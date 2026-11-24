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Mersin'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine ailelerinin ürettiği yöresel ürünleri hediye etti. Nar ekşisinden cevize, bademden bulgura kadar çeşitli ürünleri öğretmenlerine sunan öğrenciler, anlamlı bir kutlamaya imza attı.

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli'de öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününü farklı bir şekilde kutladı. Öğretmenlerine hediye olarak ailelerinin kendi emekleriyle ürettiği yöresel ürünleri tercih eden öğrenciler, evlerinden getirdikleri nar ekşisi, badem, ceviz, bulgur, salatalık ve patlıcan gibi ürünleri öğretmenlerine takdim etti. Öğrenciler, ailelerinin emeğiyle üretilen ürünleri öğretmenlerine hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı