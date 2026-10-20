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Menteşe'de okul müdür yardımcılarına Büyükergene'nin sunumuyla seminer yapıldı

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Menteşe'de okul müdür yardımcılarına Büyükergene'nin sunumuyla seminer yapıldı
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Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul müdür yardımcılarına düzenlediği Eğitim Yönetimi ve Kurum Kültürü Semineri tamamlandı. Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene'nin sunumlarıyla yapılan seminerin okullardaki yönetim süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul müdür yardımcılarına yönelik düzenlenen "Eğitim Yönetimi ve Kurum Kültürü Semineri" tamamlandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer, eski Personel Eğitim ve Daire Başkanı, Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene'nin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Programda, eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, okullarda etkili yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Seminer süresince eğitimde liderlik, etkili iletişim, problem çözme, karar alma süreçleri ve kurumsal sorumluluk başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme ve yönetim süreçlerini daha etkin yürütme becerilerinin geliştirilmesine katkı sunan programda, kurum içi iletişimin ve ortak çalışma anlayışının önemine dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda güçlü bir yönetim anlayışı ve kurum kültürü oluşturulmasını hedefleyen seminerin, okullardaki eğitim ve yönetim süreçlerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, seminere katkılarından dolayı Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene'ye, katılım ve ilgilerinden dolayı okul müdür yardımcılarına teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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