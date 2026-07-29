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Menteşe’de LGS hazırlıklarına yaz arası yok

Menteşe’de LGS hazırlıklarına yaz arası yok
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulunda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulunda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yaz tatilinde de eğitim öğretime ara vermeden devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sınıfları tek tek ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Çay, gençlerin hedefleri ve gelecek planları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık sürecinde olan öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Çay, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; planlı çalışmanın, azmin ve kararlılığın başarıya giden yolda en önemli anahtar olduğunu ifade ederek yeni dönem hazırlıklarında hepsine başarı dileklerini iletti.

Yaz tatilini öğrenerek, üreterek ve hedeflerine hazırlanarak değerlendiren öğrencileri tebrik eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren öğretmenlere de teşekkür ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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