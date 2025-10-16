MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm İçin İş Birliği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile dijital tasarım platformu Canva arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, eğitimde dijital içerik üretimini destekleyecek 'tasarım laboratuvarları' ilk etapta 10 ilde kurulacak. Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hesaplarıyla Canva'ya erişerek hazırladıkları çalışmaları doğrudan EBA üzerinde paylaşabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile dijital tasarım alanında dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Canva arasında 24 Ocak 2025 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim camiasının dijital dönüşümünü destekleyecek önemli adımlar atılıyor. Protokol ile öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek ve eğitim süreçlerinde yenilikçi dijital içerik üretimini teşvik etmek amacıyla Canva platformu; Bakanlık personeli, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İş birliği kapsamında ilk etapta Adana, Batman, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Yozgat illerinde 'tasarım laboratuvarları' kurulacak. Ayrıca öğretmenlere yönelik canlı çevrim içi eğitim oturumları, bakanlık personeline yönelik kurumsal eğitimler ve Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) çevrim içi kurslar düzenlenecek.