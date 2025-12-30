Haberler

MEB "hayalet sınıflar" için düğmeye bastı! 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" uygulaması yaptığı belirlenen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. 2025'te aynı uygulamayı gerçekleştirdiği tespit edilen birçok özel okula ise yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası kesildi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.
  • 2025 yılında 'hayalet sınıf' kurduğu tespit edilen özel okullara yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.
  • Üçüncü kez mevzuata aykırı hareket eden özel okulların ruhsatları iptal edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara yönelik denetimlerini bu yıl da kapsamlı şekilde sürdürdü.

Denetimlerde bazı öğrencilerin okula tam devam etmediği, sınavlara katılmadığı, okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık kayıtlarının okul idareleri tarafından işlenmediği ve gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı belirlendi. Ayrıca örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamayan öğrencilerin kaydedildiği ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

48 ÖZEL OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık, yıl boyunca yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında mevzuata aykırı fiillerin işlendiği belirlenen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

3. İHLAL DE RUHSAT İPTALİ DEVREYE GİRİYOR

Kanuna göre "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde iki kez idari para cezası uygulanırken, üçüncü kez aynı fiilin işlenmesi durumunda ruhsat iptali işlemi devreye giriyor. Sistematik şekilde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen özel okulların ruhsatının ise doğrudan iptal edilebildiği ifade edildi.

300 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bu kapsamda 2025 yılında "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen çok sayıda özel okula yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandığı, söz konusu okulların üçüncü kez mevzuata aykırı hareket etmeleri halinde ruhsatlarının iptal edileceği bildirildi. Bakanlık yetkilileri, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
