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Trump'tan İran'a tehdit: Müzakere olmazsa enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız

Trump'tan İran'a tehdit: Müzakere olmazsa enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereyi kabul etmemesi halinde saldırılarını enerji santralleri ve köprüleri de kapsayacak şekilde genişleteceklerini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin masaya oturmaması halinde, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacak şekilde saldırıları genişleteceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber kanalına verdiği mülakatta İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran'ın müzakereyi kabul etmemesi durumunda saldırıların şiddetleneceğini belirten Trump, "Önümüzdeki hafta onlar için gerçekten çok kötü olacak çünkü sıra enerji santrallerine gelecek. Önümüzdeki hafta sıra köprülere gelecek. Masaya oturup müzakere etmedikleri sürece tüm enerji santrallerini ve köprülerini yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin art arda düzenlediği saldırıların ardından İran ordusunun gücünün 'çok düşük bir seviyeye gerilediğini' öne süren Trump, söz konusu operasyonların kendisi 'yeter' diyene kadar devam edeceğini vurguladı.

ABD'li temsilcilerin son günlerde İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu da aktaran Trump, İran tarafına iletilen mesaja ilişkin soruya, "Bir anlaşma yapsanız iyi olur. Yoksa elinizde hiçbir şey kalmayacak" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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