MEB, 15 Temmuz'un 9. yılında 'Zaferin Adı Türkiye Dergisi'ni yayımladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılında, milletin direnişini ve demokrasiyi savunma mücadelesini konu alan 'Zaferin Adı Türkiye Dergisi'ni yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Zaferin Adı Türkiye Dergisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin kronolojik akışı detaylı şekilde sunularak o gece yaşanan gelişmeler aktarılırken 15 Temmuz'un anlam ve önemini öğrencilerin gözüyle yansıtan yarışmalara ve etkinliklere de yer verildi. Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir, slogan ve afiş yarışmalarında dereceye giren eserlerle; demokrasi, milli birlik ve darbeye karşı duruş temaları güçlü şekilde vurgulandı. Ayrıca Türkiye genelinde okullarda gerçekleştirilen anma törenlerinden kesitler, görseller ve izlenimler de dergide yer alarak hafızaları tazeledi.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK

Dergide, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ön sözüne yer verildi. Aziz şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad eden Bakan Tekin, "Zihni berrak, kalbi memlekete bağlı, önüne geleni tartabilecek irfana sahip bir nesil, bu milletin yarınını ayakta tutacaktır" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler bu şuura yaslanarak, vatanı savunmanın cepheyle sınırlı bir mesele olmadığını; bunun aynı zamanda fikriyle, ahlakıyla ve şahsiyetle inşa edilen bir bilinç işi olduğunu bilen bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla şekillenen eğitim sistemimiz, çocuklarımıza bilginin hangi değerlerle anlam kazanacağını kavratmayı amaçlıyor. Demokrasiye sahip çıkmanın bedelini, milli birlik ve beraberliğin neye karşılık geldiğini, özgürlüğün hangi sorumluluklarla taşınabileceğini birlikte düşünüyor, birlikte öğretiyoruz. Bugünün sınıflarında bilgiye ulaşmanın ötesinde, o bilgiyi nasıl değerlendireceğini bilen bir bilinç filizleniyor. Düşünmenin daima bir ahlaki zemine ihtiyaç duyduğunu kavrayan bir kuşak yetişiyor."

Derginin sonunda ise öğrencilerin temel vatandaşlık ve demokrasi kavramlarını pekiştirmeye yönelik bir çengel bulmaca yer alıyor. Bu içeriklerle dergi, hem 15 Temmuz'un tarihi önemini vurguluyor hem de öğrencilerin gözünden demokrasiyi ve milli birliği yansıtıyor.