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MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt

MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, "Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde verilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık daha önce açıkladığı takvime atıf yaparak eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 yılında sona ereceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

"Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" şeklinde verilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin, açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

"ÖNCEDEN AÇIKLANDIĞI GİBİ 20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK"

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJY:

TEK BİR GÜN TATİL OLMAMALI. CANİCE KUTLANAN BİR ARAP BAYRAMI İÇİN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ BÖLMEYE DEĞMEZ.

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bence erkene çekilse daha iyiydi. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıİstanbul 34:

Yalanlandiysa kesin erkene cekilecektir

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Özellikle İstanbul da ikamet öğrencilerin tamamı, oturdukları yürüme mesafesine yakın olan semt okullarına gitseler İstanbul trafiği çilesi son bulur.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

lütfen istifa et artık

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ulkede bütün   sorunların en  temel nedeni  Eğitim   sistemi ve Din derslerinin ahlak ağırlıklı  olmamasıdır  bu yuzden insanlarin cogu doğru yanlış  hak hukuk bilmiyor  sonuç olarak en küçük  seyde birbirini  öldüren yolsuzluk yapan  ahlaksiz merhametsiz insanlarla doluyor  ulke geçen gün sokak röportajında  kimse Allah u ekberin  turkcede anlamını bile çünkü  din dersleri  ayetlerin arapcasini ezberletildigi için  insanlar  anlamını bilmiyor bu yuzden  eğitim  sistemi  Din ağırlıkli  olmali  ve Din de ahlak ağırlıklı  olmali ezan bile Türkçe okunmalı  sadece tanri yerine Allah büyüktür  denmeli   ya da   Allah u ekber dedikten  sonra Allah  büyüktür  de denmeli yani Türkçesi ve arapcasi   birlikte okunmalı  ki Halk anlasın  önemli olan Kurani  ezberlemek değil  anlamı onemli

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