Haberler

MCBÜ'de "Engelsiz Üniversite" vurgusu

MCBÜ'de 'Engelsiz Üniversite' vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Engelliler Haftası kapsamında üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya gelerek erişilebilir, kapsayıcı ve eşit çalışma ortamının önemini vurguladı, personelin talep ve önerilerini dinledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Engelliler Haftası kapsamında üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya geldi. Buluşmada erişilebilir, kapsayıcı ve eşit çalışma ortamının önemi vurgulanırken, personelin talep ve önerileri de dinlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen programda özel ihtiyaçlı personelin talep ve önerileri dinlenirken, üniversitede erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite bünyesinde her bireyin yaşamını ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, engelsiz üniversite hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplumsal farkındalığın yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kibar, her bireyin eşit haklara sahip olduğu anlayışının kurum kültürünün temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu: Tavuk döner tahtı kaybetti

Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar