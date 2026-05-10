MATBİL projesi kapanış töreni gerçekleşti

Van Valiliği himayesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Bugünün Bilimi, Yarının Teknolojisi: MATBİL" projesinin 2025-2026 dönemi kapanış programı ve sertifika töreni yapıldı.

Van Uygulama Oteli'nde (Edremit-Evliya Çelebi MTAL) düzenlenen törene Van Valisi Ozan Balcı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik ve projenin bir yıllık serüvenini anlatan video sunumuyla devam etti.

Programda konuşan Van Valisi Ozan Balcı, projenin temel amacının matematiği öğrencilere sevdirmek ve matematiğin hayatın içindeki yerini çocuklara göstermek olduğunu ifade etti. Öğrencilerin matematik sayesinde analitik düşünme, problem çözme ve olaylar arasında bağ kurma becerilerini geliştirdiğini belirten Vali Balcı, projeye katkı sunan öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti. Eğitimin Van'daki en öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Vali Balcı, kent genelinde eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, MATBİL projesinin matematik ile bilgisayar teknolojilerini bir araya getiren özgün bir model olduğunu belirtti. Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine ileri seviye matematik eğitiminin yanında temel programlama ve algoritmik düşünme becerilerinin kazandırıldığını ifade eden Rektör Şevli, amaçlarının öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarının yanında aynı zamanda üniversitede tıp, hukuk, mühendislik veya iktisat hangi bölümde okurlarsa fark etmez muhakeme yeteneği ile birlikte dijital beceriler kazandırmak olduğunu söyledi. Rektör Şevli, özellikle yapay zeka, yazılım, siber güvenlik, sağlık teknolojileri ve savunma sanayi gibi alanlarda bilimsel araştırma yapabilecek geleceğin nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm çağında matematiksel düşünme becerisinin her alanda önem kazandığını vurgulayan Rektör Şevli, proje sayesinde öğrencilerin TÜBİTAK matematik ve bilgisayar yarışmalarına yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Projenin sürdürülebilirliği için okullarda futbol ve basketbol takımları gibi matematik ve bilgisayar takımlarının kurulmasının önemine dikkat çeken Rektör Şevli, projeye destek veren Van Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere tüm kurumlar, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Ayrıca programı başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Şevli, onların gelecekte bilim ve teknoloji alanında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun da bir konuşma gerçekleştirdiği programda Vali Ozan Balcı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve protokol üyeleri tarafından projede görev alan öğretmenlere ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

2022 yılında başlayan Van MATBİL-Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi projesi kapsamında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9. sınıflardan toplam bin 300 öğrenci MATBİL programından istifade etti. Bu yıl da proje 270 gence kapılarını açtı. MATBİL projesi, yalnızca öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedefleyen bir eğitim çalışması değil, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını ve araştırmacılarını yetiştirmeye yönelik vizyoner bir proje olarak öne çıkıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı