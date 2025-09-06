Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Emin Okur oldu

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Kurt yerine Profesör Doktor Mehmet Emin Okur'un atandığı açıklandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre üniversitelere yeni rektör atamaları yapıldı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Kararlara göre Marmara Üniversitesi'nin rektörü değildi. Rektörlüğe Profesör Doktor Mustafa Kurt yerine Profesör Doktor Mehmet Emin Okur'un atandığı açıklandı.

NACİ İNCİ YENİDEN BOĞAZİÇİ REKTÖRLÜĞÜ'NE ATANDI

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden mevcut rektör Profesör Doktor Naci İnci'nin atandığına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜÇ ÜNİVERSİTE İÇİN DAHA KARAR VERİLDİ

Ayrıca üç üniversiteye daha rektör atamasına ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yer aldı. Kararlara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Çavlan Çiftçi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu atandı.