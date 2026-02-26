'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

Yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında bir modele ait fotoğraflar, " Mardin'de görev yapan bir öğretmen" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve çok sayıda paylaşım alan görsellerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GÖRSELLER BİR MODELE AİT

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafların profesyonel çekim olduğu ve bir modele ait olduğu belirlendi. Söz konusu karelerin stok/model çekimi kapsamında hazırlandığı öğrenildi.

ÇEKİM YERİ DE MARDİN DEĞİL

Öte yandan fotoğrafların Mardin'de çekildiği iddiasının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Görsellerin farklı bir lokasyonda gerçekleştirilen profesyonel bir çekime ait olduğu belirlendi. Sosyal medyada hızla yayılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden paylaşılması, yanlış bilgilerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oluyor.

İşte o görseller;