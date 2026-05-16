Minik astronotlar uzaya yolculuk yaptı

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Hediye Alay Aktaş Anaokulu'nda taşınabilir planetaryum ve 3D simülasyon sistemleriyle öğrenciler uzay yolculuğu yaptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan Hediye Alay Aktaş Anaokulu, öğrencilerine unutulmaz bir uzay deneyimi yaşattı. Okul Müdürü Masum Korul'un girişimleriyle okula getirilen taşınabilir planetaryum ve 3D simülasyon sistemleri sayesinde minikler, adeta uzayın derinliklerine yolculuk yaptı.

Okul bahçesine kurulan dev "Uzay Akademi" çadırı, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Çadırın içine giren çocuklar, gelişmiş simülasyon teknolojisi sayesinde yıldızları, gezegenleri ve galaksileri yakından inceleme fırsatı buldu. 3D gözlüklerini takan minikler, kendilerini bir uzay mekiğinin içerisindeymiş gibi hissederek ay yüzeyine iniş yaptı, gezegenlerin etrafında sanal bir keşfe çıktı.

Etkinlikle ilgili konuşan Okul Müdürü Masum Korul, okul öncesi eğitimde uygulamalı öğrenmenin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın sadece kitaplardan değil, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerini istiyoruz. Uzay ve bilim alanındaki meraklarını küçük yaşta artırmak, geleceğin bilim insanlarına ilham olabilir. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk her şeye değer" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de bilimle iç içe keyifli anlar yaşadı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
