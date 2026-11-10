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Manisa Şehzadeler'de ilkokul öğrencileri Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde andı

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Manisa Şehzadeler'de ilkokul öğrencileri Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde andı
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Manisa Şehzadeler'deki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu öğrencileri, Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde okul bahçesinde düzenlenen programla andı. Saat 09.05'te sirenlerle iki dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu; Okul Müdürü Barış Karataş da konuşma yaptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen duygu yüklü programla saygı ve minnetle andı.

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen 10 Kasım anma programına okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle birlikte okulda adeta hayat durdu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Okul Müdürü Barış Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Program, öğrencilerin Atatürk'ün vatan sevgisini, bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'e kazandırdığı değerleri anlatan şiirleri okumasıyla sürdü. Öğrencilerin sergilediği anma gösterileri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Anma programı, öğrencilerin Atatürk'ün aziz hatırasına duydukları saygıyı ifade etmeleriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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