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Manisa'da okullara TYP ile 1.594 kişi alınacak

Manisa'da okullara TYP ile 1.594 kişi alınacak
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Manisa'da 2026-2027 eğitim yılı için TYP kapsamında 1.063 temizlik ve 531 bahçe görevlisi istihdam edilecek. Başvurular 27 Ağustos-1 Eylül 2026'da e-Devlet ve İŞKUR'dan yapılacak. Adaylarda 18 yaş, işsizlik ve belirli gelir şartları aranıyor; görevlendirmeler 10 Eylül'de başlayacak.

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında okulların temizlik ve bahçe görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1 bin 594 kişi istihdam edilecek. Program kapsamında 531 bahçe görevlisi ve bin 63 temizlik görevlisi okullarda görev yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde yürütülecek program kapsamında Manisa'daki okullarda görev yapacak personelin başvuruları farklı tarihlerde alınacak.

Bahçe görevlisi pozisyonları için başvurular 27-31 Ağustos 2026, temizlik görevlisi pozisyonları için ise 28 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinden yapabilecek.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından görevlendirmeler yapılacak. TYP kapsamında görevlendirilen personel, 10 Eylül 2026 Perşembe günü okullarda görevlerine başlayacak.

Başvuru şartları

TYP kapsamında başvuru yapacak adayların başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve işsiz olması, hane halkı gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması, aynı haneden yalnızca bir kişinin başvurması gerekiyor.

Adayların ayrıca son bir yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında, Okul-Aile Birlikleri de dahil olmak üzere çalışmamış olması, daha önce herhangi bir TYP programından 9 ay veya daha fazla süreyle yararlanmamış olması ve üniversite öğrencisi olmaması şartları aranacak.

Bahçe görevlisi pozisyonlarında ise belirtilen şartların yanı sıra özel güvenlik sertifikası ve diğer ilgili şartlar aranacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme sonucunda hak kazanan adaylar belirlenerek okullarda görevlendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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