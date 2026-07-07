Şehzadeler'de yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 2026 Dönemi Kur'an Kursları başladı. Şehzadeler Müftülüğü'nün hedefi bu yıl 115 cami ve Kur'an kursunda geçen yılın üzerine çıkarak daha fazla öğrenciye ulaşmak.

Şehzadeler Müftülüğü tarafından Sultan Cami Külliyesi bünyesindeki Ayşe Hafsa Sultan Kur'an Kursu'nda "2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı" gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi konseriyle devam etti.

Programda konuşan Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, cami ve Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yaz kurslarında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadetler ve Hz. Muhammed'in örnek hayatını da öğreneceklerini söyledi.

Geçen yıl 110 cami ve Kur'an kursunda yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Temur, bu yıl ise 115 merkezde eğitim verileceğini belirtti. Kursların sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde düzenleneceğini kaydeden Temur, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş grupları ile 22 yaşına kadar gençlere yönelik eğitimlerin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Temur, çocukların gelecekte ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesini temenni ederek, görev alacak din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı