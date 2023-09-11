Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetliyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri ile okul çevrelerinde denetimlerine başladı. 24 ekip ve 57 personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 87 okul servisi kontrol edildi ve 388 öğrenciye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.