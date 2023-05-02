Malatya'daki Öğretmenlerin Barınma Sorunu Devam Ediyor

Eğitim-İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kara, deprem bölgesi Malatya'daki barınma sorunun devam ettiğini belirterek, 'Bakanlığın okulları açma kararı bu öğretmenlerimizi mağdur etti. Çünkü öğretmenlerimiz Malatya'ya geldiklerinde barınacakları yer yok. Barınma, en büyük sorun. Su, hala kullanılamaz durumda' dedi.

Eğitim-İş Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kara, deprem bölgesi Malatya'daki barınma sorunun devam ettiğini belirterek, "Bakanlığın okulları açma kararı bu öğretmenlerimizi mağdur etti. Çünkü öğretmenlerimiz Malatya'ya geldiklerinde barınacakları yer yok. Barınma, en büyük sorun. Su, hala kullanılamaz durumda" dedi.

Hüseyin Kara, bugün yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da eğitim ve öğretimin bir süre sekteye uğradığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son kararıyla kentteki okulların tamamının açıldığını kaydederek şunları söyledi:

"BARINMA, EN BÜYÜK SORUN"

"Bakanlığın bu kararına rağmen valilik, kamu görevlilerini 2 Mayıs itibarıyla göreve çağırdığını duyurdu. Bu noktada öğretmenlerimizin en büyük problemi, barınma problemi. Deprem olduktan sonra öğretmenlerimiz Malatya'yı terk ettiler. Başka illere göç edip orada kendilerine yeni bir düzen kurdular. Çocuklarını oradaki okullara kaydettiler. Birçoğu da yaz tatiline kadar ev kiraladılar. Buna rağmen bakanlığın okulları açma kararı bu öğretmenlerimizi mağdur etti. Çünkü öğretmenlerimiz Malatya'ya geldiklerinde barınacakları yer yok. Barınma, en büyük sorun. Su, hala kullanılamaz durumda.

"BARINMA SORUNU HALA ÇÖZÜLEMEDİ"

Sorunlarla boğuşarak, dönemin bitmesine bir aylık bir süre kalmışken okullar açıldı. Öğretmenlerimiz, çeşitli sorunlarla eğitim-öğretime devam edecekler. Eğitim-İş Sendikası olarak, okulların açılmasından yanayız. Öğrencilerimizin bir an önce öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelmesi ve depremden dolayı yaşadıkları olumsuzluklardan sıyrılmalarını istiyoruz. Fakat bunu yaparken gerek bakanlığın gerekse de valiliğin koşulları oluşturması ve bundan sonra okulların açılmasını talep ediyoruz. Çünkü barınma sorunu henüz çözülmezken, içme suyu kullanılabilecek durumda değilken, halA enkazlar kaldırılmamışken -ki artçı bir deprem sonrası bir bina yıkıldı- çocuklar hangi yollardan okullara gidecekler? Depremler devam ederken kim, öğrencilerimizin binalara girmesine müsaade edecek? Bu sorumluluğu kim alacak? Bunun düşünülmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekiyor."

"ÖĞRETMENLERE KONTEYNER SAĞLAYAMADILAR. ZATEN ÇADIR DA YOK"

Kara, depremde Malatya'da can kaybının diğer illere göre az olmasına karşın bina olarak çok fazla yıkıma uğradığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya'da şu anda neredeyse hasarsız bina yok. Öğretmenlerimiz de bu binalarda kalıyorlardı. Öğretmenlerimizin kaldıkları binalarda neredeyse hasarsız olan yok. Korku hala devam ettiği için öğretmenlerimiz binalara giremiyorlar. Sarsıntılar da devam ediyor. Bu öğretmenlerimiz nerede kalacaklar? Konteyner sağlayamadılar. Zaten çoğu yerde çadır da yok. Barınma sorunu çözülmeden öğretmenlerimizin derse girmesi ve verimli olması diye bir şey söz konusu olamaz. En zaruri ve temel ihtiyaç, şu anda barınma. Bakanlık, valilik, siyasi iktidarın öğretmenlerimizin bu sorununu çözmeden öğretmenlerimizi Malatya'ya çağırması, 'Okula gidin, derslere girin' demesi makul bir durum değil."