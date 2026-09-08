Malatya’da okula uyum haftası başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen "Okula Uyum Haftası" Malatya'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay uyum sağlamaları, okul kültürünü tanımaları, öğretmen ve arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları ve eğitim hayatlarına güvenli ve olumlu bir başlangıç yapmaları amacıyla planlanan uyum haftası, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan programlarda; okulun fiziki ortamının tanıtılması, öğretmen ve arkadaşlarla tanışma, sınıf ve okul kurallarının öğrenilmesi, sosyal iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin kendilerini okul ortamında güvende ve rahat hissetmelerine yönelik etkinliklere yer verilecek.

Okula Uyum Haftası'nın ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Melekbaba İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

İl Müdürü Behçet Bakır, okulun bulunduğu mahallede öğrencileri evlerinden alarak onlarla birlikte okula gitti. Öğrencilerin okul yolundaki heyecanlarına eşlik eden Bakır, çocukların eğitim hayatlarının ilk adımını attıkları bu anlamlı günde onların yanında olarak hem öğrencilerle hem de velilerle sohbet etti. Programda konuşan Bakır, "Minik yavrularımızın ilim ve irfan kapısını neşeyle araladığı bu ilk adımda, heyecanlarını 'Köklerden Geleceğe Maarifin Kalbinde İlk Adım Amin Alayı' ile paylaşıyoruz. Osmanlı'dan bugüne uzanan kadim medeniyetimizin inceliklerini modern eğitim anlayışımızla buluşturduğumuz bu anlamlı günün ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılının evlatlarımıza, kıymetli velilerimize ve tüm maarif ailemize hayırlı, bereketli ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim döneminde okula uyum süreçlerini ailelerimizin güçlü desteğiyle omuz omuza karşılıyor, bu güzel başlangıcı hep birlikte paylaşıyoruz" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı