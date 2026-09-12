Malatya’da okul bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi

Malatya'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda "bahçe görevlisi" olarak görev yapacak personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, personele asayiş, narkotik, terör, trafik ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı