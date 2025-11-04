Haberler

Mahkeme, Norm Kadro Fazlası Atamaları Durdurdu

Güncelleme:
EĞİTİM-Bir-Sen'in İzmir ve Tokat'ta açtığı davalarda mahkeme, norm kadro fazlası gerekçesiyle öğretmenlerin diğer ilçelere resen atanmasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, aile bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptı.

EĞİTİM-Bir-Sen'in İzmir ve Tokat'ta norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına karşı açtığı iki davada, mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, 'ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük' ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varıldığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Tokat'ta açtığımız bir başka davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmen üyemizin, talebi olmamasına rağmen 'norm kadro fazlası' gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Eğitim-Bir-Sen tarafından Tokat İdare Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme, eşi astsubay olan öğretmenin talebi dışında 'norm kadro fazlası' gerekçesiyle resen başka bir yere atanmasının hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72'nci maddesindeki aile birimini muhafaza etmekle ilgili fıkraya işaret edilen kararda ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in 9'uncu maddesine de atıf yapılarak, mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağına dikkat çekildi. Bu kapsamda idarenin 'norm kadro fazlalığı' nedeniyle zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlisinin eşinin başka yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi. Bölge idare mahkemesince de onanması halinde karar, resen atama suretiyle aile bütünlüğü bozulan, ailesi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakılan bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından da emsal olacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İctimai Tv
