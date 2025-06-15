Liselere Geçiş Sistemi Sınavı İzmir'de Başladı

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı İzmir'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS-2025 sınavı için İzmir'de 1 milyon 10 bin 916 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına gitti. Sınav sürecinde öğrenciler heyecanla ter dökerken, veliler dışarda beklenti içinde zaman geçirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavı için İzmir'de adaylar, sabah erken saatlerde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi.

MEB'in açıklamasına göre, bu yıl toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

'HEYECANLIYIM'

İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren Tuğberk Gülümser (14), sınava çok iyi hazırlandığını belirtip, "Tempolu bir şekilde sınava hazırlandım. Bugün de heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuç alırım. Hedefim güzel bir lise tutturmak. Bilgisayar bölümü kazanmak istiyorum. En çok matematik dersinde zorlanıyorum. Fen Bilimleri dersinde zorlanmıyorum. Geçen yılki sınav, denemelere göre daha kolaydı. Yine de zor sorular vardı. Umarım bugün fazla zorlanmam" dedi.

'HAZIRLIK SÜRECİ BİRAZ ZORLU GEÇTİ'

Çocuğunu sınava getiren velilerden 2 çocuk annesi Şebnem Gülümser de "Tüm ebeveynler gibi biz de heyecanlıyız. Tüm çocukların isteklerinin gerçekleşmesini dilerim. Umarım, kolay ve rahat bir sınav geçirirler. Hazırlık süreci biraz zorlu geçti. Özellikle Fen Bilimleri dersine güzel hazırlandı. Umarım hepsi için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

2 sıcak hava balonu düştü! Ölü ve yaralılar var
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

"İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye" deyip çağrıda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.