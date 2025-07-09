Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı

Lise eğitimi 2 yıl mı olacak? Bakan Tekin milyonları ilgilendiren soruyu yanıtladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında bir çalışma olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, kamuoyundaki tartışmaları izlediklerini ve bir talep olursa konuyu değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara ve uluslararası göstergelere de bakıldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesi hakkında bir çalışma olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.

"KAMUOYUNDAKİ TARTIŞMALARI İZLİYORUZ"

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili, " Türkiye'de ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası göstergelere bakıyoruz. Türkiye'deki beklentilere bakıyoruz, kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur değerlendiririz. Nihayetinde bu yasama organının yetkisinde. Biz de değerlendirmelerimizi yasama organına bildiririz. Ama şu anda biz sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Raporları okuyoruz, bu raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyen ve öğretmen arkadaşlarımız, bakanlıktaki ilgili birimler değerlendiriyorlar. En son bir karara varırsak, bu kararı ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Türkiye'de 2012 yılından itibaren uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik mevcut durumu değerlendirmek ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koymak amacıyla öğretmen, okul yöneticisi, lise öğrencisi ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcıyla yürüttükleri saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

Sonuçlara göre lise eğitiminin süresine ilişkin son 4 yılın 2+2 şeklinde, yani 2 yıl zorunlu 2 yıl isteğe bağlı ya da 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olmak üzere seçenekler öne çıkmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMengele:

Ya ne geregi var ilkokul orta okul lise üniversite peki sonra üniversite mezunu mühendis doktor vs is yok ne yapsin belediyeye cöpcü olarak girebilirse büyük bir mucize ben diyorumki 5 yasinda kurankursu 12 yasinda imam her mahallede cami var oraya atanir hic olmasi maasi olur,dogru degilmi zaten böyle secmen lazim bize

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Haber YorumlarıSerkan Koçak:

içine etmediğiniz eğitim kaldıydı onuda halledin tam olsun

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Haber Yorumlarıvatandaş:

sgk gibi eğitimin de içinden geçtiniz.

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Haber YorumlarıAlp AY:

bir zamanlar askerlik 18 aydı önce 15 sonra 6 ay oldu akp bu oldu bittiye getirir yapar 4 yıl okuyan okuduğu ile kalır

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Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

okulları kapatın rahatlayın

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