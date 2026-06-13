Haberler

LGS heyecanı başladı, binlerce öğrenci iyi bir lise için yarışıyor

LGS heyecanı başladı, binlerce öğrenci iyi bir lise için yarışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Bursa'da saat 09.30 itibarıyla başladı. Binlerce öğrenci hayalindeki lise için ter dökerken, aileler de okul bahçelerinde heyecanla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da saat 09.30 itibarıyla başladı. İl genelinde binlerce öğrenci, hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için sınav salonlarında ter döküyor.

MEB tarafından düzenlenen ve iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamında öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişe geçti.

Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından adaylar salonlara alınırken, ilk oturum olan sözel alan sınavı saat 09.30'da başladı.

Bursa genelindeki sınav merkezlerinde öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınırken, sınav giriş belgesi veya kimliğini unutan öğrenciler için ilgili kurumlar da hazır bekletildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

MİT, vatandaşların korkulu rüyası olan şebekeyi çökertti

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Ümit Özat'tan Sadettin Saran'a olay sözler: Bu adama Fenerbahçe'yi teslim ettiniz

Koltuktan kalkınca işler değişti! Ümit Özat'tan Saran'a olay sözler

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz