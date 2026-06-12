1 milyon 22 bin 658 öğrencinin gireceği LGS'nin hazırlıkları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yarın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav için okullarda hazırlıklar sürüyor. Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu sınavda ilk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılacak.

Liseye geçecek 8'inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başlıyor. Yarın uygulanacak olan LGS, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başlayacak ve 10.45'te sona erecek. Öğrencilere bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek.

İlk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılacak

Sınavın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla okullarda sınav salonları düzenlendi, sınıf numaralandırmaları yapıldı ve yönlendirme levhaları yerleştirildi. Temizlik ve hijyen çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğü okullarda, öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı gözlemlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliğini artırmak için bazı sınav merkezlerinde yapay zeka destekli kamera sistemlerinin kullanılacağı da öğrenildi. Bunun yanı sıra Bakanlık, ilk kez öğrencilerin sınav aralarında beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtacak. Beslenme paketinde ceviz, kuru üzüm, su ve protein bar yer alıyor.

Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği açıklandı. Sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği de belirtilirken, tercihlere esas kontenjan tablolarının da aynı tarihte yayımlanacağı kaydedildi. Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ise 5 Ağustos'ta ilan edileceği ifade edildi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı