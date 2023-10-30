KYK Yurtlarında Öğrencilerin Sorunları Ortaya Çıktı

MUSTAFA USTA

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Sinop Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Seyyid Bilal Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin dolaplarının, çalışma masalarının eksik olduğunu, 5 kişilik odalarda tıkış tıkış kaldıklarını, çalışmak için zorluk çektiklerini öğrendik. Siz bir öğrenciyi üniversiteye çağırıyorsunuz, o üniversiteye gelmesindeki amaç onun ders çalışmak ve yaptığı derslerde başarılı olmak. Şimdi bu öğrencilere sağlıklı ortamlar sağlayamazsanız bu başarıyı nereden bekleyeceğiz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, KYK Seyyid Bilal Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"YURTLA İLGİLİ DAHA BİR ÇOK EKSİKLİKLERİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

"Bu yurtla ilgili yaşanan olay gerçekten üzücü. Aydın'da yaşanan olay tüm toplumumuzu derinden yaraladı ama bu olay aynı zamanda bir şeylerin de açığa çıkmasını göstermiş oldu. Bizim yurtta kalan öğrencilerden aldığımız bilgiler, bizi de hayrete düşürdü çünkü öğrendik ki, bizim yurdumuzun asansörlerinde de bir takım sorunlar yaşanıyormuş. Bu tip olayların böyle şeylerle gelmesi, bu zamanda açığa çıkması gerçekten üzücü. Bu durum hala bir çok şeyin eksik yapıldığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizi derinden üzüyor. İlle bir şeylerin düzelmesi için böyle üzücü olaylar mı yaşanması gerekir? Herkes görevini layıkıyla yapsa, herkes işini zamanında yapsa bu işler başımıza gelmese iyi olmaz mı? Bu noktalara artık bir çözüm bulunmalı. Bazı şeyler zamanında yapılmalı. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Bu tip işler liyakat sıkıntısından kaynaklanıyor. İşini iyi yapmayan, işinin ehli olmayan insanlar bazı yerlere geliyor ve bazı işler eksik oluyor. Maalesef bu da insanlarımızın zaman içinde canına mal olabiliyor. Bunlara biraz daha dikkat etmek lazım. Toplum olarak bu tip durumlara duyarlı olmalı ve insanların işini iyi yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bu çocuklarımız için, geleceğimiz için önemli bir şey. Bu tip üzücü olaylar yaşanmaması gerekir. Tabi biz bu olayı araştırdığımızda başka şeylere de şahit olduk. Yurtla ilgili daha bir çok eksikliklerin olduğu, öğrencilerimizin dolaplarının, çalışma masalarının eksik olduğunu, 5 kişilik odalarda tıkış tıkış kaldıklarını, çalışmak için zorluk çektiklerini öğrendik.

"BU ÖĞRENCİLERE SAĞLIKLI ORTAMLAR SAĞLAYAMAZSANIZ BU BAŞARIYI NEREDEN BEKLEYECEĞİZ?"

Siz bir öğrenciyi üniversiteye çağırıyorsunuz, o üniversiteye gelmesindeki amaç onun ders çalışmak ve yaptığı derslerde başarılı olmak. Şimdi bu öğrencilere sağlıklı ortamlar sağlayamazsanız bu başarıyı nereden bekleyeceğiz? Bazı şeyler maalesef ülkemizde mış- miş gibi yapılıyor. Bu da bizi son derece üzüyor. Herkes görevini iyi yapmalı ve bu çocukların da geleceğini iyi hazırlamamız lazım. Yine aynı şekilde duyduğumuz bazı hususlar var. Yemeklerin kalitesinin kötü olduğundan bahsediyor öğrenciler. Öğrencilerimize emanet muamelesi yapmamamız gerekiyor. Bunlar bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Onlara kendi çocuklarımız gibi özen göstermeliyiz. Onların her derdine çare olmalıyız. Bunları görmezden gelmemeliyiz. O yüzden bu tip olaylarda lütfen herkes biraz taşın altına elini koysun ve sağlıklı düşünsün. Geleceğimizi şu varmış olduğumuz Cumhuriyet'in 100. yılında gençliğimizin geleceğini artık bir düzene sokmalıyız. Bunun için mücadele etmeliyiz. Ülkemizde bazı şeylerin artık iyiye gitmesi için çaba sarf etmeliyiz. Gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir olay yaşamış olmak bizim toplumumuzu gerçekten derinden üzdü. Mutluluğumuzu zedeledi. Dolayısıyla bu noktalarda bir şeylerin artık çözüme kavuşturulması, herkesin işini layıkıyla dürüst bir şekilde yapmasını istiyoruz."