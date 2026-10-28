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Kütahya Tavşanlı'da vergi dairesi öğrencilere vergi bilinci eğitimi verdi

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Kütahya Tavşanlı'da vergi dairesi öğrencilere vergi bilinci eğitimi verdi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vergi dairesi personeli, Nazmi Sarı İlkokulu'nda öğrencilere vergi bilinci eğitimi düzenledi. Eğitimde öğrencilere verginin tanımı ve kamu hizmetleriyle ilişkisi anlatıldı; merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, vergi dairesi personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci eğitimleri gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı etkinliğe Nazmi Sarı İlkokulu ev sahipliği yaptı.

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Nazmi Sarı İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere verginin tanımı, devletin sunduğu kamu hizmetleriyle ilişkisi ve vatandaşlık bilinci yaşlarına uygun bir dille anlatıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Nuray Arslan yer alırken, teknik destek ise İzzet Uygun ve Halit Aydın tarafından sağlandı.

Programın düzenlendiği Nazmi Sarı İlkokulu'nun Müdürü Eylem Yiğit, vergi dairesi heyetini okulun girişinde karşılayarak bu anlamlı çalışmaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik boyunca öğrencilerin eğitime yoğun ilgi gösterdiği, merak ettikleri soruları yönelttiği ve soruların uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandığı bildirildi.

Eğitim programının sonunda, çocuklarda erken yaşta vergi bilinci oluşturulmasının gelecekteki toplumsal kalkınma ve vatandaşlık bilincindeki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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