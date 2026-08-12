Haberler

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, 'Yaz Kur'an Kursları Cami ve Çocuk Buluşması' programı kapsamında Nuri Olçar (Hira) Camii'nde yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Müftü Açık, camilerin çocukların dini ve manevi eğitimindeki önemine vurgu yaparak, "Camiler yeryüzünün en sevimli yerleridir" dedi. Öğrencileri gayretlerinden dolayı tebrik eden Açık, ailelere, din görevlilerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Yaz Kur'an Kursları Cami ve Çocuk Buluşması" programı kapsamında Nuri Olçar (Hira) Camii'nde yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa Dr. Osman Konur Kur'an Kursu, Bölcek Mahallesi Kur'an Kursu ile Benli, Miraç ve Musa Kazım Camii yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, camilerin çocukların dini ve manevi eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "Camiler yeryüzünün en sevimli yerleridir." diyen Dr. İrfan Açık, çocukların cami ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ve dinin temel esaslarını öğrenme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencileri gösterdikleri gayret dolayısıyla tebrik eden Dr. İrfan Açık, çocukların ailelerine ve eğitimlerinde görev alan din görevlilerine de teşekkür etti.

Müftü Dr. İrfan Açık, ayrıca cami ve Kur'an kurslarının faaliyetlerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, çocukların dini ve manevi eğitimlerine katkı sunan herkese şükranlarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım