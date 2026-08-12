Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Yaz Kur'an Kursları Cami ve Çocuk Buluşması" programı kapsamında Nuri Olçar (Hira) Camii'nde yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa Dr. Osman Konur Kur'an Kursu, Bölcek Mahallesi Kur'an Kursu ile Benli, Miraç ve Musa Kazım Camii yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, camilerin çocukların dini ve manevi eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. "Camiler yeryüzünün en sevimli yerleridir." diyen Dr. İrfan Açık, çocukların cami ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ve dinin temel esaslarını öğrenme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencileri gösterdikleri gayret dolayısıyla tebrik eden Dr. İrfan Açık, çocukların ailelerine ve eğitimlerinde görev alan din görevlilerine de teşekkür etti.

Müftü Dr. İrfan Açık, ayrıca cami ve Kur'an kurslarının faaliyetlerine destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, çocukların dini ve manevi eğitimlerine katkı sunan herkese şükranlarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı