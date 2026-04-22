Kütahya'da yetenek yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasında Kütahya'da dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonu'nda gerçekleştirilen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Necmettin Kuru, Yeşilay Kütahya eski Şube Başkanı Nuri Çetin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, dereceye giren öğrenciler, okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.

Yarışma kapsamında görsel ve edebi kategorilerde eser üreten öğrenciler, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşamın önemini kendi pencerelerinden anlattı. Törende yapılan konuşmalarda, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında sanatın ve eğitimin birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

Programın sonunda, eserleriyle il birinciliği ve çeşitli dereceler elde eden öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

