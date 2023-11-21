Kütahya'da 'Özgür Kudüs Yolunda Minberin Sırrı' Konulu Konferans Düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa yazar Abdullah Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferansta Selahaddin Eyyubi'nin hayat mücadelesi ve namazın önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Ayrıca, Kudüs'teki minberin sırrı da anlatıldı.

Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Özgür Kudüs Yolunda Minberin Sırrı' konulu konferansa konuşmacı olarak yazar Abdullah Yıldız katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonundaki etkinlikte ilk konuşmayı TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun yaptı. Ardından yazar Abdullah Yıldız yaptığı konuşmada, Selahaddin Eyyubi'nin hayat mücadelesinden kesitler sunarak, namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilenmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, Selahaddin Eyyubi'nin 'Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarını yenemezler' sözünü hatırlattı. Yıldız, "Salahattin'in Eyyubinin namaza çok önem verdiğini belirten Yıldız, "Selahaddin İslam Birliğini sağlarken, sürekli bir cümle söylüyor. 'Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarını yenemezler.' Bugün İslam coğrafyasının tamamı dostlarıyla uğraşıyor, birbiriyle uğraşıyor. Ortak düşman olan modern Haçlıları yenebilir mi? İslam dünyası yenemez. Ne zaman bunu bırakırsa o zaman yener. Selahaddin Eyyubi böyle tedbir alıyor. Cuma namazında camileri dolduranlar, sabah namazında da doldurursa işte o zaman Kudüs'e yürüyeceğiz. İşte Selahaddin Eyyubi bu millete namazı anlatmayı, namazı sevdirmeyi, camide cemaatle namaz kılmanın güzelliğini anlatmayı istemiştir. Selahaddin Eyyubi hafızdı. Şu ayeti çok iyi biliyordu. 'Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin" diye konuştu.

Kudüs'teki minberin sırrı

Mescid-i Aksa'daki 'Minberin sırrı'ndan bahseden Yıldız, "Selahaddin'in dünyaya geldiği yıllarda Müslümanlar, Kudüs'ün Haçlı işgali altında olmasının derin travmasını yaşıyorlardı ve Kudüs'ü kurtarmak, duyarlık sahibi her Müslüman devlet adamının ideali idi. Bu devlet adamlarının başında da Nureddin Mahmut Zengi geliyordu. Söz konusu efsanevi minberi Nureddin Mahmut'un yaptırdığı, Selahaddin'in de genç yaşında bu minberi Halep'te gördüğü ve onu yapan ihtiyar marangozun sözlerinden çok etkilenerek kendisini Kudüs davasına adadığı söylenir. Nihayet, Kudüs'ü kurtarıp o minberi Mescid-i Aksa'daki yerine koymak da Selahaddin'e nasip olur. Kudüs'ü 1948'de işgal eden Siyonistlerin 1969'da Aksa'daki o minberi yakmaları üzerine 'Filistin İntifadası'nın başlamış olması ve İslam Konferansı Teşkilatı'nın kurulması da 'minber'deki o dinamik 'sırra' işaret eder" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, konferans sonrası Yıldız'a hediye takdim etti. - KÜTAHYA