Kütahya'da öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında yaşanılan travma ve duyguları gözler önüne sermek amacıyla resim çalışması yaptılar.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin 15 Temmuz Darbe Girişimi anısına çizdikleri resimler okul koridorunda 15 Temmuz panosunda sergilendi.

Okul Müdürü Pelin Solak, "Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer, Şeyma Koç, Elif Erdoğan ve Hafize Zeybek önderliğinde yapılan etkinlikte bütün öğrencilerimizden 15 Temmuz'u anlatan resim yapmaları istendi. Daha sonra öğrencilerin 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili okulumuzdaki sinevizyon gösterilerinden, ailelerinden duydukları ve televizyonlardan izledikleri bilgiler ışığında yaptıkları resimler 15 Temmuz panosunda sergilendi. Öğrencilerimizin beyaz sayfalara ellerinde Türk Bayrağı olan vatandaşların tanka, tüfeğe karşı direnişini, halkın üzerine bomba atan uçakları ve askerleri resmetmesi, vahim olayın çocuklarımız üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi. - KÜTAHYA