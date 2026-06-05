Haberler

Kütahya'da 'Çocuk İlmihali Bilgi Yarışması' tamamlandı

Kütahya'da 'Çocuk İlmihali Bilgi Yarışması' tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü, hafızlık Kur'an kurslarındaki ortaokul öğrencileri için düzenlenen Çocuk İlmihali Bilgi Yarışması'nı tamamladı. Birinciliği Ayşegül Ulusoy kazandı.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören ortaokul seviyesindeki öğrencilerin ilmihal ve dini bilgiler alanındaki bilgi düzeylerini ölçmek, öğrenme süreçlerini desteklemek ve başarılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Çocuk İlmihali Bilgi Yarışması sonuçlandı.

İl genelinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, dini bilgiler ve ilmihal konularındaki bilgilerini sergileme fırsatı buldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler belirlenirken, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yarışmada birinciliği, Kütahya Hesna Köksal Hayme Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Ayşegül Ulusoy elde etti.

İkincilik derecesini ise Afra Esen, Ayşe Mehlika Önsay, Ayşe Zeynep Başoğlu, Ceylin Kaygısız, Hafsa Baksi, Hayrunnisa Ay, Melisa Şahin ve Meryem Dilara Dengeşik paylaştı.

Üçüncülük derecesine layık görülen öğrenciler ise Aişe Kulalı, Esat Kocabaş, Hatice Kübra Çavlı, Melike Şahin, Meryem Özsarı, Rabia Yüsra Mete, Yağmur Kök, Zeynep Demirkan ve Zeynep Rana Öner oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişi gözaltında
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler! İşletme sahibinden pes dedirten savunma

Zabıtayı hayrete düşüren görüntü! Savunması ise ayrı skandal
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>