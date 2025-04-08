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Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekme hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulanlara göre normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiline ilişkin detaylı bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

AİLELER MAĞDURİYET YAŞAYACAK

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz bilinmezken normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

YAZ TATİLİNİ ERKENE ÇEKMEK İÇİN HAZIRLIK BAŞLATTILAR

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

KULİSLER HİÇ OLMADIĞI KADAR HAREKETLİ

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

SOSYAL ETKİNLİK HAFTASI BU YIL PAS GEÇİLECEK

6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

zaten egıtımle bı işlerı yokkı ..ellerınden gelse hıc okutmazlar..

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme69
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Olması gereken buydu. Saygılarımla.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıAkıl:

Eğitim düşmanı eğitim bakanı iş başında yine. Çok kötü bakanlar geldi ama bunun kadar kötüsü gelmedi , gelemez de ..

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıAli İğsek:

milli eğitim bakanlığı değilde sanki tatil bakanlığı en başarılı olduğu konu bu

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıAli İğsek:

öğretmenlerin bi şey öğretmeye zamanları kalmıyor gerçi onlarda durumdan gayet memnun

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Egitimmi onemli kurban bayrami mi tabi kurban gerceginin aslinin ne oldugunu bilim soyler o yuzden egitimr allerjileri buyuk egitimi ne kadar olmasi gerekenden uzaklastirirlarsa okadar rahat hissediyorlar da nereyekadar

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıengin hazlipinar:

Millet bosuna ogretmenlik okumak icin yarismiyor. Sonrasinda da atama atama diye aglayanlar egitim askiyla aglamiyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Çok yanlış bir karar aksine çalışan aileler olarak mağdur olacağız . Çocuklara bütün yaz program bulmak zaten zor birde 2 hafta daha kısalıyor . Dünyada Türkiye kadar yaz tatili olan başka eğitim sistemi yok

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıayhan konca:

Eğitim seviyesi yükselirse mevcut iktidara zararlı olur, cahil bırakacaksın ki itaat edecekler.

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Türk tarihiM. Ö. 220 den beri eğitim sistemini oturtmaya çalışıyor bu bu hükümetin suçu değil ehuehue

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