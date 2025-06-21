Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
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Antalya'da TYT sınavı öncesi bazı adaylar son dakikalarda koşarak salona yetişmeye çalışırken, kulağındaki takıyı çıkaramayan bir genç kız kurallar nedeniyle içeri alınmadı. Diğer velilerin yardımı da yeterli olmayınca genç kız sınav hakkını kaybetti.

Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında son dakikalara kalan adaylar maratoncuları aratmadı. 10.01'de kapanan kapılar sonrası bazı adaylar içeri alınmazken, kulağındaki takıyı çıkartamayan bir genç kız için veliler adeta seferber oldu. Dakikalarca verilen uğraş sonucu takı çıkartılamayınca sınava alınmayan genç kız, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti.

ÖĞRENCİLER KADAR VELİLER DE TER DÖKTÜ

İletişim Fakültesi'nde çocuklarını sınav binasına kadar uğurlayan velilerden bazıları, kampüs çimlerinde uzun saatler sürecek sınav için hazırlıklı geldi. Yanlarında katlanır sandalye, masa ve demliği bulunan veliler, gölgede çocuklarını beklerken sohbet etti. Sınav stresini örgü örerek atlatmaya çalışan bir annenin görüntüsü ise dikkat çekti. Trafikte görevli bir polis memuru kızına uzun süre sarılıp onu dua ve öperek sınava uğurladı.

Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

KULAĞINDAKİ TAKI HAYALLERİNİ YARIM BIRAKTI

Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı. Sınan saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındakini çıkartamayınca nedeniyle içeriye alınmadı. Takıyı çıkarmak için yardımına diğer velilerin koştuğu genç kız, uzun uğraş verilse de takısından bir türlü kurtulamayınca sınava giriş süresini doldurarak içeriye giremedi. Kapıların kapanmasının ardından genç kız büyük üzüntü yaşarken, bazı veliler de duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Eğitim
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