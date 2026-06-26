Kula'da 5 bin 557 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 5 bin 557 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Kula'da karne dağıtım programı Zafer İlkokulu'nda düzenlendi. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Talha Altuntaş ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini takdim ederek iyi tatiller dileğinde bulundu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Altuntaş, yaz tatilinin dinlenmenin yanı sıra kitap okumak, sosyal ve sportif faaliyetlere katılmak için de önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, Şube Müdürleri İsa Dilek ve Ahmet Varol, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Talha Altuntaş yaptığı açıklamada, "Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamladık. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve fedakar velilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirmelerini, bol bol dinlenip yeni eğitim yılına daha güçlü hazırlanmalarını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı