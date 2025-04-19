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KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum

KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum
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KPSS'de Türk Dili ve Edebiyatı branşında 78. olan bir öğretmen adayı, yalnızca 29 kişilik kontenjan ayrılması nedeniyle atanamayacağını açıkladı. Yaptığı paylaşımla içinde bulunduğu duruma tepki gösteren aday, "Sevinçten ağlamıştım, şimdi üzüntüden ağlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) kendi branşında Türkiye 78'incisi olan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı, açıklanan kontenjan sayısı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türk Dili ve Edebiyatı branşı için sadece 29 kişilik kadro ayrılması, başarılı adayın atanma şansını ortadan kaldırdı.

"ŞİMDİ ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORUM"

Sosyal medyadan sınav sonucunu ve tepkisini paylaşan öğretmen adayı, "Öğrendiğimde sevinçten ağlamıştım, şimdi üzüntüden ağlıyorum. 35 bin kişi içinde 78. oldum ama atanamıyorum. 81 il, binlerce lise ama sadece 29 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni mi eksik?" ifadeleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı eğitim alanındaki atama politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

İşte öğretmen adayının o paylaşımı;

KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTroll skci:

akp ye üyeliğin yok demekki

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Haber YorumlarıBerke Güçlücan:

ondan sonra çocuk yapın derler...

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Haber Yorumlarıemre akan:

SAĞLAM TORPİLİN VARMI

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

ne gerek var kpss ye,direk mülakat yapın böyle olduktab sonra,öğrenciler hem har yatıracak,hem zamandan kaybedecek,görevli gözetmen para alacak,isdersen kpss de 1. ol atanamadıktan sonra boşa sınav yapmayın,bu iş gösteriş sisdemidir,

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