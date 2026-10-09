Kozlu'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu kurs ve eğitim faaliyetlerini görüştü

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri ele alındı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ve önümüzdeki dönemde açılması planlanan mesleki, sosyal ve kültürel kursların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliği imkanları da görüşüldü.

Kozlu Kaymakamı Evren Çakır, vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, planlanan çalışmaların verimli ve etkin şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Çakır, toplantıya katılan kurum müdürlerine de teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı