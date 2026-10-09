Haberler

Kozlu'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu kurs ve eğitim faaliyetlerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozlu'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu kurs ve eğitim faaliyetlerini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Kozlu'da Kaymakam Evren Çakır başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı. Toplantıda yaygın eğitim faaliyetleri ile Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslar değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği görüşüldü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri ele alındı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ve önümüzdeki dönemde açılması planlanan mesleki, sosyal ve kültürel kursların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliği imkanları da görüşüldü.

Kozlu Kaymakamı Evren Çakır, vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim imkanlarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, planlanan çalışmaların verimli ve etkin şekilde yürütülmesi temennisinde bulundu.

Çakır, toplantıya katılan kurum müdürlerine de teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Fon vurgununda 100 milyon kaptıran isim: Çok rahatsızım, sinirliyim
En yakınındaki isimden Netanyahu'nun başını ağrıtacak itiraf

İsrail'de deprem! Bu itiraf Netanyahu'nun başını bir hayli ağrıtacak