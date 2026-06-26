Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' üçüncüsü oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' temalı yarışmada il üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada ilçe okullarından Köyceğiz Ortaokulu il üçüncülüğünü elde etti.

Bu kapsamda Köyceğiz Ortaokulu idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'i makamında ziyaret ederek derece kazandıkları "Söz Ola" dergisini ve hediyelerini taktim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada üçüncü olan Köyceğiz Ortaokulu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı