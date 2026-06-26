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Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' üçüncüsü oldu

Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' üçüncüsü oldu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen 'Dijital Dergi' yarışmasında il üçüncüsü oldu. Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler, hazırladıkları 'Söz Ola' dergisiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'i ziyaret ederek hediyelerini takdim etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Ortaokulu 'Dijital Dergi' temalı yarışmada il üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada ilçe okullarından Köyceğiz Ortaokulu il üçüncülüğünü elde etti.

Bu kapsamda Köyceğiz Ortaokulu idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'i makamında ziyaret ederek derece kazandıkları "Söz Ola" dergisini ve hediyelerini taktim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dijital Dergi" temalı yarışmada üçüncü olan Köyceğiz Ortaokulu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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