Haberler

Köyceğiz'de yaz Kur'an kursları başladı

Köyceğiz'de yaz Kur'an kursları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Yaz Kur'an Kursları, miniklerin ve gençlerin katılımıyla başladı. Başvurular 13 Temmuz 2026'ya kadar sürecek, kurslar 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her sene düzenlediği Yaz Kur'an Kursları bu yıl da miniklerin ve gençlerin katılımıyla başladı.

Köyceğiz ilçe müftülüğü tarafından yürütülecek kurslara başvurular 13 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, öğrencilerin aileleri tarafından müftülükler aracılığıyla yapılabiliyor. Türkiye genelinde milyonlarca çocuğun yaz tatilinde dini eğitimle buluştuğu Yaz Kur'an Kursları, bu yıl 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. 6 hafta boyunca öğrenciler eğitim görecek ve kurslar 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Kurslarda Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıldır güvenle topladığı mantar bu kez yoğun bakımlık etti

Direkten döndü! 30 yıllık tutkusu yüzünden canından oluyordu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 çiftçi hayatını kaybetti

Tarlada çalışan çiftçileri taradılar: 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı

Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı, 10 şüpheli ise aranıyor

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor