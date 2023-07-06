KOSTÜ'de mezuniyet coşkusu

Gençler heyecanlı, aileler gururlu

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Öğrenciler, uzun süren emeklerinin ardından mezun oldu, aileler ise gururlu gözlerle evlatlarını izledi.

KOSTÜ'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Başiskele kampüsünde gerçekleştirildi. Bin 100 öğrenci, uzun süren çabalarının ardından mezuniyet diplomalarını almanın gururunu yaşadı. 2009'da kurulan Avrupa Meslek Yüksekokulu'nun üniversiteye dönüşmesiyle birlikte bu yıl 13. mezuniyet heyecanı yaşandı. Çocuk Gelişim Programı öğrencisi Şevval Akbulut okul birincisi oldu. Okulda başarılı olan öğrencilerin belge ve ödülleri takdim edildi. Öğrenciler hep birlikte yemin ettikten sonra kepleri havaya atarak bu coşkulu günü kutladı. Tören, akademik personel ve ailelerin katılımıyla renklendi. Öğrencilerin mezuniyet coşkusuna AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak da ortak oldu.

"Üniversitemiz büyümeye devam ediyor"

Türkiye'de ve Dünya'da öncü bir üniversite olmak için çalıştıklarını ifade eden KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Üniversitemiz yurdun dört bir yanından ve dünyanın 30 farklı ülkesinden gelen uluslararası öğrencilerle birlikte toplam 4 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü bir kurumdur. Diş hekimliği, eczacılık, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikoloji bölümleri, meslek yüksek okulunun 17 programı ve yüksek lisans düzeyinde yürütülen 11 program ile büyümeye devam etmektedir. Bugün üniversitemizde ön lisans ve yüksek lisans bölümlerinden mezun ettiğimiz bini aşkın mezunumuz ile toplam mezun sayımız 9 bine yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri daha birkaç yıl önce bizlere teslim ettiğiniz evlatlarınız hür düşünceli, insan haklarını gözeten değerlerine bağlı, donanımlı bir birey olarak bugün mezuniyet coşkusu yaşamaktadır. Mezunların bu ünlerine, gelimlerine en büyük katkı sizlerindir. Bugün onlar için yapmış olduğunuz sonsuz fedakarlıkların, harcamış olduğunuz emeklerin karşılığını görmektesiniz. Sizlere sahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyor, birlikte mutlu olacağınız güzel sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

"Gayret ettik"

Mezun olma başarı gösteren tüm öğrencilere hayatlarında başarılar dileyen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, "2020'den beri gerek pandemi olsun, gerekse deprem felaketi olsun maalesef eğitimimiz çeşitli zorluklarla, güçlüklerle karşılaştı. Güçlükleri aşmaya gayret ettik. Eğitimi mümkün olduğu kadar eksiksiz şekilde sürdürmeye çalıştık. Sağlık bölümündeki öğrencilerin uygulama ihtiyacını göz önüne alarak, eğitimde planlamalarımızı yaptık ve vicdanen rahatız" diye konuştu.

"Hayatımızın bir sayfasını acı-tatlı hatıralarla kapatırken, diğer sayfasını beklentiler ve umutlarla açıyoruz"

Tüm mezunlar adına konuşan Engelliler Gölge Öğreticilik Programı öğrencisi Ayris Üstüntürk, "Ben ve sanıyorum tüm arkadaşlarımı hüzünlendiren bir dönemdeyiz. Hayatımızın bir sayfasını acı-tatlı hatıralarla kapatırken, diğer sayfasını beklentiler ve umutlarla açıyoruz. İki yıl önce çıktığımız bu yolu burada sonlandırıyoruz. Mezun oluyoruz. Yorucu vize ve finalleri, bizi sabahlatan ödevleri geride bırakıyoruz. Bugün burada hüzünlüyüz, 2 yılımızı uğurluyoruz. Fakat Cahit Zarifoğlu'nun şu sözünü unutmayın arkadaşlar; 'Hüzün içinde bize mutluluk getiren bir zarftır, bugün burada hüzünlü bir bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz aslında'. Daha keşfedeceğimiz yerler yapacağımız işler ve aydınlatacağımız karanlıklar var" ifadelerini kullandı.