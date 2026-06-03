Köy okulundan bursluluk sınavında büyük başarı

Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'na bağlı Borlu Mahallesi'nde eğitim veren Gazi Ortaokulu, 2026 İOKBS'de elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Okuldan 8 öğrenci bursluluk sınavını kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

2026 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarında Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu önemli bir başarıya imza attı. Okul öğrencileri Muzaffer Çidem, Ahmet Mert Kızılarslan, Berat Önder, Eymen Saim Kaya, Sıla Kozak, Ayşe Naz Minge, Mine Süyür ve Eylül Cankazak bursluluk sınavını kazanarak hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Elde edilen başarı dolayısıyla okulda düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Ali Dinçer, öğrencilerin gösterdiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "2026 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre okulumuzdan 8 öğrencimiz büyük başarıya imza atarak okulumuza, Borlu Mahallemize, ilçemize ve eğitim camiamıza büyük bir gurur yaşattılar. Öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve kıymetli ailelerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Borlu Gazi Ortaokulu'nun elde ettiği başarı okulda ve eğitim camiasında sevinçle karşılanırken, öğrencilerin başarısının gelecek eğitim hayatları için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi.

Okulu ziyaret eden Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz da başarılı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek çeşitli ödüller verdi. Kanmaz, "Okulumuzdan 2026 bursluluk sınavını 8 öğrencimiz kazanmıştır. Sınavı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmen ve velilerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı