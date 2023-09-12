Konya'da İkra'r Hafızlık Kız Kur'an Kursu Açıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Selçuklu İlçe Müftülüğü, Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla yaptırılan "İkra'r Hafızlık Kız Kur'an Kursu" düzenlenen törenle açıldı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, 24 derslikli, 45 odalı, 60 yataklı, 300 öğrenci kapasiteli, içinde imam hatip ortaokulu da bulunan, 65 milyon liraya mal olan kursun açılış töreninde toplumda doğru yolu gösterecek dindar, samimi, dürüst insanlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'tan korkan, yaptığının hesabını verebilen, haramdan kaçan, rızkını helalde arayan bir nesil toplumumuza da ışık tutacaktır. Camiler, fabrikalar, eğitim kurumları, Kur'an kursları bizleri ayakta tutan kurumlardır. Ticaret ve sanayi, toplumları maddi olarak, cami ve Kur'an kursları da manevi açıdan toplumumuzu kalkındırır. Önemli bir konu da geçmişte din eğitimini ehil olmayan ellerde, kötü niyetli insanlara, merdiven altına bırakılmasının ne tür olumsuz sonuçlar doğurduğunu hep birlikte toplum olarak acı bir şekilde tecrübe ettik. Bunun için devlet denetimindeki kurslar her zaman için öncelikli tercihimiz olmalı."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da çocukların milli manevi değerlere bağlı olarak yetişmesinin birincil hedefleri olduğunu söyleyerek, "Eğitim, her zaman birinci önceliğimiz. Bu konu da elimizden ne gelirse bütün kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Burada da bugün bu iş birliğinin çok güzel bir örneğini açıyoruz. İmam hatip okulları da artık hafızlıkla birlikte yürütülen okullar haline getirildi. Çocuklarımız okuldan kopmadan eğitim hayatlarına ara vermeden hafız oluyorlar. Bu hakikaten ülkemiz için örnek bir proje. Çocuklarımız ilk 2 sene hafızlıklarını tamamlıyorlar sonra da en nitelikli şekilde eğitim hayatlarına devam ediyorlar, istedikleri liseyi tercih edebiliyorlar. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bu imanlı inançlı nesil inşa edecek." dedi.

İl Müftüsü Ali Öge ise Kur'an'ı okumak, ezberlemek ve anlamak kadar önemli olan bir başka şeyin ise bu öğrenilenlerin hayata aktarılması ve amel edilmesi olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra protokol üyeleri öğrencilere ilk 2 yılı hafızlık olmak üzere sonrasında Arapça ve İngilizce eğitimi de verilecek kursun açılış kurdelesini kesti.